مشاركة نوعية لبلدية الشارقة في شهر الابتكار

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت بلدية مدينة الشارقة مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، الذي استضافته هيئة الشارقة للكتاب على مدار أسبوع، شاركت خلاله البلدية بمشاريع ابتكارية نوعية تعكس إبداع الموظفين وتميزهم في مختلف المجالات وتقديمهم حلولاً مبتكرة ضمن نطاق عملهم بما يعزز من منظومة التميز التي تنتهجها البلدية من خلال توفير جميع مقومات التحفيز على الإبداع، كما قدمت البلدية أكثر من 25 ورشة ابتكارية استهدفت من خلالها مختلف الفئات، وخصوصاً الأطفال لتنمية مواهبهم في مختلف المجالات بأساليب مبتكرة ترسخ الإبداع وتساعد في اكتشاف المواهب والاهتمامات المختلفة لهم.

الأول

وفي ذات السياق حققت الموظفة أسماء محمد الشيباني المركز الأول في جائزة الشارقة للابتكار بدورتها الأولى عن مشروعها المتميز «تطوير المحاليل لعزل الحمض النووي والفحص الجيني». وأكد ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن المشاركة في شهر الإمارات للابتكار تعكس حرص البلدية على تقديم مشاريعها النوعية التي يتم إنجازها برؤى طموحة ونظرة مستقبلية واعدة لموظفين مبدعين يحرصون بصورة مستمرة على التحسين والتطوير في مختلف أساليب العمل.

5 مشاريع

وأوضح الطريفي أن البلدية عرضت على منصتها 5 مشاريع ابتكارية، هي مشروع رويّة الذي يعتبر من المشاريع الابتكارية للبلدية ويقدم حلولاً مبتكرة لمعالجة المياه الرمادية وإعادة استخدامها في سقي الحيوانات والنباتات، وتتميز المياه المعالجة بهذه الطريقة بجودتها وخلوها من الميكروبات والجراثيم، ويمكن إعادة استخدامها في دورات المياه، حيث تشكل المياه الرمادية 40% من المياه المهدرة في شبكات الصرف الصحي، وتمثل عبئاً على محطات المعالجة.