«قضاء أبوظبي» توعّي بمسؤولية مستخدمي «التواصل»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان «المسؤولية القانونية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي»، ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية.

واستعرضت المحاضرة التوعوية، التي استضافها مجلس عبدالله مهير الكتبي، بمنطقة المشرف في أبوظبي، مخاطر الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة على مستخدميها وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.