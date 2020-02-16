بحث تنسيق الخبرة بين «العدل» ومحاكم دبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استقبل المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل وفداً من محاكم دبي بحضور عبيد الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، والخبيرة المهندسة عائشة سليمان آل علي مدير إدارة شؤون الخبراء الفنيين، وذلك في إطار التنسيق وتبادل المعلومات والاطلاع على سير العمليات والإجراءات الخاصة بمهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، مثل آلية قيد الخبراء عبر النظام الإلكتروني، وخطة التدقيق والتفتيش الفني على أعمال الخبراء، وبرامج التدريب الخاصة بهم، والاطلاع على القرارات الوزارية التي تنظم عمل إدارة الخبراء بالوزارة.