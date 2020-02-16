شرطة دبي تحصل على آيزو لنظام إدارة أمن المعلومات

المصدر: دبي - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو 27001:2013 لنظام إدارة أمن المعلومات.

وتسلم معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من شركة بيرو فيريتاس «bureau veritas» شهادة الآيزو 2017-20400، وذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد عدنان علي محمد نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون العمليات، والعقيد مهندس حسين أحمد بن غليطة المهيري نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات وعدد من الضباط.

وأشاد معالي اللواء عبدالله خليفة المري، بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في حصول القيادة العامة لشرطة دبي على هذه الشهادة، متوجهاً بالشكر إلى كل المسؤولين والعاملين بالإدارة على ما بذلوه من جهد كانت نتيجته تحقيق شرطة دبي لهذا الإنجاز.

تميز

من جانبه، أكد العميد خالد ناصر الرزوقي أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمنظومة وسلسلة التميز والتطور المستمر في مجال إدارة أمن المعلومات في شرطة دبي، وفي إطار الحصول على أفضل الممارسات والمقاييس والمواصفات العالمية في منظومة أمن المعلومات، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تعد من القيادات الشرطية التي تحرص على تحقيق أفضل الممارسات في شتى المجالات خصوصاً في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.

يذكر أن شركة بيرو فيريتاس تعد من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات الكشف والتحليل والمراقبة ومنح شهادات المصادقة للمنتجات والبنى التحتية وأنظمة الجودة، وفق المعايير العالمية.