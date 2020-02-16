شرطة الشارقة تخرّج 172 منتسباً لـ4 دورات تخصصية

المصدر: (الشارقة - البيان)

شهد المقدم محمد بطي الهاجري نائب مدير إدارة معهد تدريب شرطة الشارقة، تخريج 4 دورات تخصصية، شملت 172 منتسباً من مختلف القيادات على مستوى وزارة الداخلية.

واشتملت الدورات على أحدث البرامج التدريبية وفق أفضل الوسائل العلمية المساعدة، بهدف الارتقاء بالعمل الشرطي في مختلف المجالات، وكانت الدورات بعنوان (أمن الطيران الأساسي، المهارات السلوكية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، الشراك الخداعية والأجسام المشبوهة، الإعداد النفسي لمنتخبات الرماية والفرق التخصصية بشرطة الشارقة).

وفي ختام برامج الدورات قام المقدم محمد بطي الهاجري نائب مدير إدارة معهد تدريب الشرطة بتوجيه الشكر لمنتسبي الدورة، وحثهم على تطوير قدراتهم، ومهاراتهم، وتطبيق ما تلقوه خلال الدورة على العديد من النواحي الأمنية.

من جانبهم قدم المنتسبون للدورات شكرهم لشرطة الشارقة على ما قدم لهم من علوم، ومحاضرات عززت من خبراتهم العملية، مشيدين بتنوع برنامج الدورات، التي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الشرطية التي يقدمونها لأفراد المجتمع.