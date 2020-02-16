16 منتسباً لجمارك دبي يختتمون دورة «قيادات»

المصدر: (دبي - البيان)

استكمل منتسبو البرنامج التدريبي «قيادات جمارك دبي» – الدفعة الأولى - الذي أطلقته الدائرة في نهاية عام 2019 لتطوير القدرات القيادية لمجموعة من الموظفين وتأهيلهم للصفوف الأمامية في الدائرة، ليكونوا مديرين مؤهلين قادرين على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، حيث شارك في البرنامج 16 موظفاً من كل الإدارات والمراكز الجمركية بالدائرة.

اشتمل الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج التدريبي والمعتمد عالمياً من قبل «معهد القيادة والإدارة»، على 9 دورات تدريبية. وخلال البرنامج التدريبي تم إطلاق مختبر القيادة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، حيث يجمع المختبر بين تطبيق تكنولوجيا الواقع الافتراضي ومحتوى تفاعلي فريد.