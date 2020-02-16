افتتاح عيادة التحليل السلوكي في مركز دبي للتوحّد

المصدر: دبي - البيان

افتتح مركز دبي للتوحد عيادة جديدة متخصصة في التحليل السلوكي التطبيقي (ABA)، تشمل خدمات التقييم والتدخل، وتستهدف العيادة الأفراد المصابين بالتوحد أو الاضطرابات النمائية الأخرى من سن الثانية وحتى عمر 21 سنة، وذلك ضمن جلسات علاجية فردية يتم تطبيقها تحت إشراف فريق متكامل مكون من فنيي السلوك المسجلين يترأسه أخصائي تحليل سلوك معتمد.

وقال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته: «في ضوء توجيهات مجلس إدارة مركز دبي للتوحد بشأن توفير أفضل الممارسات المتصلة ببرامج التحليل السلوكي لأطفالنا المصابين بالتوحد، تكللت جهودنا بافتتاح عيادة جديدة متخصصة تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في المركز لما سيكون لها من أثر إيجابي على المجتمع».

وكشف نيكولاس أورلاند، رئيس برنامج التوحد في مركز دبي للتوحد، أخصائي تحليل السلوك المعتمد من البورد في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك باقة واسعة من برامج التحليل السلوكي تم اعتمادها للتطبيق في العيادة.

وقال: «تم تطوير برامج تنمية المهارات المعيشية اليومية المقدمة للأطفال بربطها بخطة التحليل السلوكي العلاجية التي سيتم من خلالها تأهيل وتدريب الأطفال لتطبيق تلك المهارات ضمن بيئات مختلفة تحاكي الواقع تم تصميمها ضمن مرافق المركز».