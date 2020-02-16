«الوطني» ينظم حلقة برأس الخيمة لمناقشة سياسة «التربية»

المصدر: أبوظبي- وام

تنظم لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي اليوم في الرابعة والنصف عصراً بمركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بإمارة رأس الخيمة حلقة نقاشية تحت عنوان «الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية».

ويأتي ذلك في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، حيث وجهت اللجنة دعوة للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمختصين والمهتمين في الشأن التربوي والأكاديميين والإعلاميين والمثقفين للمشاركة في تلك الحلقة لطرح ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

مشاركون

ويشارك في الحلقة رئيس وأعضاء اللجنة كل من: عدنان حمد الحمادي «رئيس اللجنة»، وشذى سعيد علاي النقبي «مقررة اللجنة»، وضرار حميد بالهول، وناصر محمد حميد اليماحي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وسارة محمد أمين فلكناز، وعفراء بخيت بن هندي العليلي.

وقال عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة إن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، وسعياً للمساهمة في النهوض بقطاع التعليم وتطوير المدرسة الإماراتية، من خلال الاستماع لكل من له علاقة بالحقل التعليمي، للتحدث بشكل واضح وشفاف عن كل ما يشغل بالهم من قضايا تحتاج إلى حلول، ومن ثم ستقوم اللجنة بوضع توصيات نابعة من استنتاجها لمقترحات وملاحظات المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة والمختصين في الشأن التربوي خلال مشاركتهم في الحلقات النقاشية التي ينظمها المجلس، ومن ثم مناقشتها مع ممثلي الحكومة، يليها رفع تقرير شامل للمجلس الوطني الاتحادي يحتوي على التوصيات النهائية التي ستتوصل إليها اللجنة تمهيداً لعرضه ومناقشته في إحدى جلسات المجلس.