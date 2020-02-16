دعوة لبناء صرح تعليمي موحّد

المصدر: (عجمان ـ البيان )

دعا أعضاء البرلمان العربي للطفل إلى بناء صرح تعليمي موحد، وذلك خلال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل في الشارقة التي أقيمت فعالياتها بحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وعلي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، والدكتور مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، وعدد من القناصل، ورؤساء الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، وممثلي أعضاء البرلمان العربي للطفل من 12 دولة عربية بينها دولة الإمارات، وهي: الأردن وفلسطين والعراق ومصر والسودان وجيبوتي والكويت والسعودية وتونس والجزائر والمغرب.

وناقش أعضاء البرلمان العربي للطفل في الجلسة موضوع حق الطفل العربي في التعليم، وتضمن عدداً من المحاور.