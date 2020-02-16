إطلاق حملة «الوطن.. أسرة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

تعتزم إدارة مراكز التنمية الأسرية، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إطلاق حملتها التوعوية بعنوان «الوطن.. أسرة» غداً تحت شعار «الأسرة أمان.. يريدها سلطان»، وهي حملة توعوية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة توعوية أسرية تتماشى مع رؤية الدولة 2021، وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث تُرجمت تطلعات سموهما في رؤية وأهداف إدارة مراكز التنمية الأسرية من خلال حفل سيحضره العديد من كبار الشخصيات من رؤساء ومديري الدوائر والجهات الداعمة بإمارة الشارقة.

تتضمن الحملة، التي تستمر مدة عامين، العديد من المبادرات بحسب الأهداف الاستراتيجية المتمحورة في تعزيز منظومة القيم والثقافة الداعمة للتماسك الأسري، وتمكين الشخصية الإنسانية، وتطوير الثقافة الزوجية الراقية، لبناء أسرة مستقرة من خلال تعزيز الصلات الاجتماعية القوية والحيوية، بهدف تحقيق مبدأ التلاحم الأسري في المجتمع وتركيز انتباه الأفراد نحو القيم التي تدعم التماسك الأسري.