وزارة الصحة تبحث تعزيز التعاون مع كوبا

المصدر: دبي ـ وام

بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع وفد من جمهورية كوبا فرص التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي واستشراف الفرص المستقبلية ودعم سبل الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية بين الطرفين واستقطاب الأطباء الزائرين في التخصصات النادرة والتعاون في مجال التسجيل الدوائي وإفساح المجال أمام شراكة استراتيجية في القطاع الصناعي الدوائي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وهيكتور ايغارزا كابريرا مدير شعبة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية بجمهورية كوبا وروبيرتو بلانكو دومنغير سفير جمهورية كوبا لدى الدولة بحضور عدد من المسؤولين.

وأكد الدكتور أمين الأميري خلال اللقاء انفتاح دولة الإمارات على التجارب والخبرات العالمية وبناء أسس تعاون في المجال الصحي بما يعزز كفاءة الأنظمة الصحية والدوائية في العالم، لافتاً إلى الإنجازات النوعية التي تحققها دولة الإمارات في مجال جودة الخدمات الصحية وكفاءة الكوادر الطبية والعلاقات الاستراتيجية مع الشركات الدوائية العالمية.