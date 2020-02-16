سعيد الطاير لــ«البيان»: 17 مليون ساعة عمل آمنة بلا إصابات في «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشف معالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ «البيان» أن عدد ساعات العمل الآمنة بلا إصابات في مشروع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بلغ حتى ديسمبر الماضي أكثر من 17 مليون ساعة آمنة في 4 مراحل، منوهاً بأن الهيئة تلتزم بسياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة التي تتضمن التطبيق الفعال والناجح لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة في عملياتها وأنشطتها.

وقال: بلغ عدد ساعات العمل الآمنة في المرحلة الأولى من المجمّع بقدرة 13 ميغاوات مليوناً و 500 ألف ساعة عمل آمنة دون تسجيل أي إصابات بشرية، أما المرحلة الثانية بقدرة 200 ميغاوات فقد تجاوزت عدد ساعات العمل الآمنة مليوناً و 500 ألف ساعة عمل، دون تسجيل إصابات بشرية، فيما بلغ عدد ساعات العمل الآمنة خلال المرحلة الثالثة للمجمّع بقدرة 800 ميغاوات، 11مليون ساعة عمل آمنة دون تسجيل إصابات بشرية، وبلغ عدد ساعات العمل الآمنة للمرحلة الرابعة بقدرة 950 ميغاوات من الطاقة النظيفة حتى 3 ديسمبر الماضي 3 ملايين ساعة عمل آمنة دون تسجيل إصابات.

مسؤولية

وأضاف أنه انطلاقاً من مسؤولية هيئة كهرباء ومياه دبي تجاه المجتمع التي لا تقتصر على توفير الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتوافرية، وإنما تتضمن تطبيق أفضل ممارسات معايير الصحة والسلامة واستدامة الموارد، وانسجاماً مع مبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل مدينة دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم، نسعى إلى إنجاز مراحل مشروع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية اعتماداً على أعلى مستوى ووفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات المعتمدة وعلى الرغم من أن المجمّع يعتبر من المشاريع العالمية العملاقة حيث إنه أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل (IPP)، حيث ستصل قدرته إلى 5000 ميغاوات بحلول العام 2030، إلا أنه لم يسجل حتى الآن ولله الحمد أي إصابات بشرية.

ضوابط

وتابع: «كان لاتباع الهيئة لمجموعة من التوجيهات والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والمتوافقة مع أعلى المعايير العالمية ومعايير دولة الإمارات العربية المتحدة دور مهم في تحقيق هذه النتائج.

هذا إلى جانب الإشراف المتواصل والمستمر لقطاع الامتياز وتطوير الأعمال في الهيئة على كافة الأعمال، حيث خصص فريقاً منفصلاً لكل مشروع لضمان تحقيق رؤية ومبادئ هيئة كهرباء ومياه دبي والوصول لأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في بيئة العمل».

صفر حوادث

وفيما يتعلق بأسباب عدم تسجيل إصابات، وكيف تحرص الهيئة على تحقيق 0 % حوادث أو إصابات في تنفيذ المشاريع العملاقة أوضح الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تمتثل لجميع المتطلبات التشريعية المتعلقة بنشر الوعي والحيلولة دون وقوع الإصابات والأمراض والحوادث، ومراعاة متطلبات الجودة والصحة والسلامة والبيئة في التصميم والإنشاء والتشغيل وأعمال الصيانة، وتخطيط أداء أنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة وضبطها ومراقبتها وقياسها، حيث نعمل على نشر الوعي حول قضايا الصحة والسلامة بين جميع المعنيين عن طريق إطلاق البرامج والمبادرات والتوجيهات والإرشادات والكتيبات الفنية ذات الصلة وتتبنى الهيئة أعلى معايير الصحة والسلامة في إطار جهودها لدعم أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، من خلال الإسهام في توفير بيئات العمل الآمنة لجميع العمال بحلول العام 2030. حيث إن نسبة الحوادث في مشروعات الهيئة تكاد تكون معدومة.

معايير عالمية

وأشار إلى أن الهيئة تلتزم بتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع الموظفين والشركاء والمتعاملين، ولدينا كوادر مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة.

ونحرص كذلك على أن يكون جميع موظفي الهيئة وموظفي شركائنا من الاستشاريين والمقاولين والموردين على اطلاع بأحدث الأنظمة وأهم المستجدات وأفضل الممارسات في هذا المجال للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة من خلال التدريب المستمر وتبادل المعارف والخبرات ومناقشة آليات وأساليب الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية وسُبُل تحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وتعزيز الاستدامة في إطار مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا وشركائنا والمجتمع بشكل عام، انطلاقاً من رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وحرصنا على ضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا القادمة.

جهود

ولفت إلى أن الهيئة تنظم على مدار العام مجموعة من الفعاليات لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة بين جميع المعنيين، لاسيما الموظفين والمتعاملين والشركاء لتعزيز معارفهم وخبراتهم حول أحدث المستجدات في مجالات الصحة والسلامة في أماكن العمل، بما ينسجم مع أهداف «مئوية الإمارات 2071»، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، وأهداف خطة دبي 2021 بجعل دبي موطناً لأفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة.

توعية

وقال:«نظمت الهيئة في العام 2019»أسبوع الصحة والسلامة الداخلي«للعام العاشر، وأسبوع الصحة والسلامة للعام الثاني عشر، واليوم التوعوي السنوي الخاص بصحة وسلامة المقاولين والاستشاريين.

وتتضمن هذه الفعاليات نشاطات تفاعلية مبتكرة ومحاضرات متخصصة وورش عمل تعليمية حول أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، إضافة إلى ورش عمل للأطفال وشرح لمبادئ الإسعافات الأولية، ومسابقات وألعاب رياضية وتثقيفية وجلسات نقاشية.

وتتيح لنا هذه الفعاليات مراجعة إنجازاتنا في قطاع الصحة والسلامة الذي توليه الهيئة أهمية بالغة، كما نجد في هذه الفعاليات فرصة لترسيخ التطبيق الناجح لمعايير الجودة، والتأكد من نشر سياسة الجودة بين جميع أفراد المجتمع، والتحقق من فعاليتها، والتأكد من أنهم على دراية واطلاع كافٍ ووافٍ بأحدث أنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، بما يسهم في تفادي أي مخاطر محتملة، فضلاً عن تفادي الإصابات والأمراض المهنية، وخفض عدد الساعات المهدورة، وتحسين الكفاءة المؤسسية، وتعزيز السعادة الوظيفية، وزيادة الإنتاجية.

كما نلتزم باستقطاب الخبرات والكوادر المدربة والمؤهلة التي تمكّننا من تحقيق التزاماتنا، وضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية في جميع المجالات، كذلك نحرص على مواكبة المستجدات المتعلقة بهذه المجالات نظراً لأهميتها في حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وسعيدة ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التميز».

أضاف الطاير:«فازت الهيئة بجائزة «سيف الشرف في الصحة والسلامة» للمرة الثانية عشرة، وأعلن مجلس السلامة البريطاني بأن الهيئة هي المؤسسة الوحيدة على مستوى العالم التي تفوز بجائزتي الشرف العالمية في البيئة وسيف الشرف في الصحة والسلامة لسبع سنوات متتالية، لتكون بذلك أول مؤسسة عالمية تفوز بهاتين الجائزتين في نفس الوقت.

كما حصدت الهيئة جائزة أفضل الأعمال، إحدى أرفع الجوائز في المملكة المتحدة ضمن فئة الصحة والسلامة. ونجحت الهيئة في تجديد النظام الإداري للصحة والسلامة المهنية».

اعتماد عالمي

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على اعتماد مجلس السلامة البريطاني كمركز للتدريب، لتكون أول جهة حكومية في دبي تحصل على هذا الاعتماد، حيث يحصل الذين يخضعون للتدريب على يد فريق التدريب من موظفي الهيئة على شهادات معترف بها في مجال السلامة والصحة المهنية من مجلس السلامة البريطاني.