شرطة رأس الخيمة تناقش تجهيزات «آيسنار»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان )

في إطار الاستعدادات والتحضيرات للدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2020» الذي سيقام خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس 2020 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، التقى اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالعميد م. د. جاسم إبراهيم المنصوري مستشار المفتش العام، والمنسق العام لمعرض آيسنار (2020) والفريق المنظم للمعرض من شركة ريد للمعارض.

واستمع القائد العام لشرطة رأس الخيمة إلى شرح تفصيلي حول المعرض والأجنحة المشاركة به من داخل الدولة وخارجها، وكذلك أجنحة قيادات الشرطة بما فيها جناح شرطة رأس الخيمة، المشارك في المعرض بشكل سنوي.