مسابقة لتصميم شعار «العربية للتعاون الفضائي»

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر )

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء تنظيم مسابقة لتصميم شعار المجموعة العربية للتعاون الفضائي بجوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 آلاف دولار.

كما أعلن الموقع الرسمي للوكالة فتح باب المشاركة في المسابقة في ضوء الاستعدادات الخاصة بتأسيس المجموعة المتميزة والأولى في مجال الفضاء العربي، وبهدف نشر ثقافة حب الفضاء وشغفه في العالم العربي.

وأوضحت الوكالة أن الشروط الخاصة بالمسابقة تتضمن ضرورة أن يتماشى الشعار مع رؤية المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وأن يتكون الشعار من اسم المجموعة العربية للتعاون الفضائي «Arab Space Cooperation Group» باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن استخدام رمز مختصر مثل «ASCG»، مشيرة إلى ضرورة أن يكون التصميم واضحاً ومبتكراً ويعكس طابعاً فضائياً وعربياً مميزاً، وأن يتناسب الشعار مع تطبيقات الهوية البصرية.

وأضافت أن المسابقة متاحة للجميع من مختلف الدول العربية، والمشاركة بصورة فردية، ويحق لكل مشترك تقديم 3 تصاميم متنوعة، وتقديم شرح توضيحي لفكرة التصميم، كما قد يتطلب إجراء بعض التعديلات أو الإضافات على التصميم.

واشترطت الوكالة أن يتم تقديم التصميم بصيغة «بي دي إف – PDF» و«آيه أي – AI» أو «بي اس دي – PSD»، وأن آخر يوم لاستلام المشاركات هو 10 مارس المقبل.

وأكدت أنه يحق لوكالة الإمارات للفضاء الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية للتصميم الفائز بالمسابقة والتصرف في التصميم بما يتناسب مع مصلحة المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

وأشارت إلى أن جوائز المسابقة النقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 آلاف دولار، وسيتم توزيعها على 4 فائزين.

واختار أعضاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي التي تضم 11 دولة عربية بالإجماع دولة الإمارات لتكون رئيساً للمجموعة.