سعود بن صقر يشهد فعاليات مهرجان السعادة

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس جانباً من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان السعادة الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في جزيرتي الحمرا والمرجان برأس الخيمة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، الجهة المنظمة للفعالية.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز مفهوم السعادة وتجسيده على أرض الواقع من خلال مبادرات اجتماعية ذات طابع ثقافي وترفيهي تعكس توجهات القيادة الرشيدة على توفير كافة أسباب السعادة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وإلى جانب الأنشطة الترفيهية المتنوعة والألعاب النارية، يحرص المهرجان على تعريف الحضور بالخدمات الذكية والحلول المتطورة التي تقدمها الإمارة في سبيل تحقيق أقصى درجات إسعاد المتعاملين.

ويُشكل المهرجان إضافة نوعية من شأنها إثراء برنامج الفعاليات الذي تزخر به رأس الخيمة على مدار العام، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارة كوجهة لتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى، ويؤكد حضورها القوي على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.