حميد النعيمي: دور محوري لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في تمكين الشباب

المصدر: عجمان - وام

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالدور الحيوي والمحوري الذي قام به صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تمكين الشباب وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيزها في الإمارات مشددا على ضرورة استمرار كافة الجهات والهيئات الحكومية في الالتزام بتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لضمان نجاح تلك المشاريع وتميزها.

وأكد سموه أن التجربة الرائدة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع والتي تستهدف دعم الشباب والبدء بتنفيذ مشاريعهم الخاصة وما حققه الصندوق من إنجازات تعد من أنجح التجارب لسعيها لبث روح الريادة والتصميم في أوساط المواطنين الشباب وأهمية الانخراط بإدارة مشاريعهم بأنفسهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والمساهمة بشكل فعال في تنمية قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة في الإمارات عامة ودعم عملية التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الحاكم بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع والوفد المرافق له، حيث أكد سموه أن هذه المبادرة الطيبة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتصب في مصلحة المواطنين وتهدف للارتقاء بالمستوى المعيشي وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس مشاريع ذات جدوى ترفد الاقتصاد الوطني كما تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطنين في مختلف إمارات الدولة.

وقال سموه إن وجود فروع للصندوق في الإمارات يساهم في إبراز مشروعات الشباب بدور أكبر كما سيكون له الأثر الكبير في خلق جيل من رجال الأعمال المواطنين القادرين على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز مساعي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرات الإنتاجية لمواطني الدولة.

ودعا صاحب السمو حاكم عجمان إلى تنظيم دورات وورش عمل حول ريادة الأعمال وأخرى متخصصة موجهة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بشكل خاص لتنمية قدرات ومواهب المواطنين وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم والسعي لتوفير حلول تمويلية متنوعة للمشروعات المجدية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني.