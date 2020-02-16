«أقدر» يعلن فعاليات اليوم العالمي للإنترنت الآمن بمشاركة 30 مؤسسة

المصدر: ابوظبي – صبري صقر

أعلن برنامج خليفة للتمكين «أقدر» عن فعاليات «اليوم العالمي للإنترنت الآمن»، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استضافته جامعة أبوظبي الأسبوع الماضي.

وانطلقت فعاليات اليوم تحت شعار «الإنترنت أفضل استخداماً وأكثر أماناً في الإمارات.. الاستعداد الرقمي للخمسين»، بالتعاون مع أكثر من 30 وزارة وهيئة اتحادية ومحلية وعدد من المؤسسات الخاصة وتستمر حتي نهاية فبراير الجاري.

بوابة

وأطلق البرنامج موقع اليوم العالمي للإنترنت الآمن ليكون البوابة الرسمية التي تشمل جميع المبادرات والفعاليات والأنشطة التي تنظمها مختلف الجهات والشركاء تعزيزاً لبيئة رقمية آمنة.

وأكد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قيام برنامج خليفة للتمكين «أقدر» بالتنسيق مع الجهات المعنية لبناء رؤية متكاملة للتعامل مع التوجهات المتوقعة خلال الفترة القادمة، مشدداً على أهمية التعامل الواعي معها.

وأكد الظاهري أن الإمارات سجلت أفضل من خلال تعزيز كفاءة أمن المعلومات، نظراً للعديد من الممارسات التي يتم تبنيها ومنها، الاستثمار في برامج الحماية الأمنية والمعلوماتية ومكافحة القرصنة وحماية البيانات وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاع أمن المعلومات.

تدشين

وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن تدشين موقع اليوم العالمي للإنترنت الآمن يعكس الأهمية الاستثنائية التي توليها قيادتنا الرشيدة لجودة الحياة الرقمية وحماية النشء من مخاطر الإنترنت.

وشددت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، على ضرورة تكثيف الجهود وتوظيف المؤسسات والدوائر الحكومية والمحلية في الدولة للعمل على آليات فعالة لتطوير حلقات التواصل والتعاون المشترك والمستدام في المجتمع سعياً لإيجاد بيئة خصبة للإنترنت الآمن.

وأشار المستشار الدكتور إبراهيم الدبل رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خليفة للتمكين أقدر إلى أن الهدف الرئيس من شعار فعاليات اليوم العالمي للإنترنت بناء قدرات الأفراد وتعزيز الوعي المجتمعي وتمكينه من خلال مختلف القنوات الممكنة للعمل على التعامل الآمن مع الإنترنت في ظل النقلة النوعية التي ستحققها دولة الإمارات استجابة لمبادرة «الاستعداد للخمسين».

تطوير

وذكر العقيد عبد الرحمن المنصوري المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين، أن البرنامج ومن خلال فعاليات اليوم العالمي للإنترنت الآمن يعمل على تطوير مضمون ومحتوى الرسائل فيه، والعمل على تعزيز ونشر رسائل توعوية تستهدف تعزيز قيم التسامح عبر الإنترنت.

ونوه عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إلى اهتمام مؤسسة زايد بالاستخدام الآمن للإنترنت ولاسيما وسائل التواصل الاجتماعي خاصة لدى أبنائنا وبناتنا أصحاب الهمم.

استخدام آمن

أشار المهندس عادل الكاف الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، - لـ«البيان» - إلى أهمية الجهود التي بذلها برنامج خليفة للتمكين (أقدر)، من أجل تحقيق استخدام آمن للإنترنت.

كما أعرب سالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي عن اعتزاز الجامعة باستضافة المؤتمر.

وأشاد الدكتور أحمد بن علي النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات» بجهود برنامج «أقدر». وأكدت نوف الكعبي، مسؤولة المبادرة أن البرنامج أطلق عدداً من المبادرات ونفذ أكثر من 5000 ورشة.