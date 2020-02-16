حميد النعيمي وحمدان بن راشد يعزيان حاكم أم القيوين في وفاة محمد بن حميد الشامسي

المصدر: أم القيوين - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، واجب العزاء لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن حميد بن عبد الرحمن الشامسي.

كما تقبّل صاحب السمو حاكم أم القيوين تعازي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتقبل التعازي، إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين، في قصر سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين. وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

حضر العزاء الشيخ عبد الله بن أحمد المعلا، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ إبراهيم بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

جنازة

وكان صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد أم القيوين قد أدّيا، أمس، صلاة الجنازة على جثمان الشيخ محمد بن حميد بن عبد الرحمن الشامسي بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا في منطقة الرأس بمدينة أم القيوين. وقد شُيّع المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة أم القيوين.

نعي

إلى ذلك، نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ محمد بن حميد بن عبد الرحمن الشامسي الذي وافته المنية أمس.

وفيما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم، «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»، صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ محمد بن حميد بن عبد الرحمن الشامسي الذي وافته المنية صباح اليوم (أمس)، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم (أمس) بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا في منطقة الرأس بمدينة أم القيوين، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون».