استعدادات لانطلاق مؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية 2020

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد دائرة الموارد البشرية في الشارقة لإطلاق مؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية تحت عنوان «مستقبل الموارد البشرية إلى أين؟» وتعقد فعالياته برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وذلك خلال الفترة 19-20 فبراير 2020، في جامعة الشارقة – كلية العلوم الصحية – قاعة الرازي، يومي 19 و20 فبراير 2020.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر إن انعقاد النسخة السادسة لمؤتمر الموارد البشرية يؤكد مدى النجاح الذي حققته الدائرة في تنظيمها هذا المؤتمر من انطلاقته الأولى وحتى الآن، وكذلك مدى أهمية المواضيع والعناوين التي طرحت خلالها، ليأتي هذا المؤتمر فيلقي الضوء على العديد من القضايا المهمة في مجال الموارد البشرية.

وتضم جلسات المؤتمر أربعة محاور رئيسة تم إعدادها على أيدي الخبراء والمختصين الأكاديميين والمعنيين بالموارد البشرية بناءً على رؤية علمية وتشمل المستقبل واستدامة الموارد البشرية، وتأثيرات العولمة في المورد البشري والحياة الاجتماعية، والمورد البشري في ظل تنمية اقتصادية رقمية، والابتكار والمعرفة واستشراف مستقبل الأجيال القادمة.