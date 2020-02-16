146 طناً مواد غذائية لـ800 أسرة ضمن «بنك الطعام» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشفت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، عن توزيع 146 طناً من المواد الغذائية استفادت منها 800 أسرة خلال عام 2019 ضمن مبادرة بنك الطعام الذي تم تدشينه على كورنيش القواسم في رأس الخيمة بتاريخ 03 مايو 2019، كأول مركز لبنك الإمارات للطعام خارج مدينة دبى.

وأكدت الطنيجي لـ «البيان»، مواصلة جهود الإدارة لتحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة لتعزيز الصحة والسلامة العامة ووقاية المجتمع من الأمراض وحماية المجتمع، من خلال تفعيل دور أقسام الإدارة الأربعة «قسم الرقابة الغذائية، الرقابة الصحية والبيئية، الرقابة والخدمات البيطرية، والمختبرات» بضمان سلامة الغذاء من خلال تطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

وكشفت، عن إطلاق نظام التفتيش الإلكتروني خلال النصف الثاني من العام الجاري، ضمن مشروع التحول الإلكتروني لخدمات إدارة الصحة العامة بالبلدية الذي يستهدف تحول خدمات الإدارة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية والوصول إلى خدمات بلا ورق، وشملت المرحلة الأولى تحويل 5 خدمات، وتطبيق المواصفة الدولية ISO/‏IEC 17020 «تقييم المطابقة ـــ الخاصة بجهات التفتيش» بقسم الرقابة الغذائية لإثبات كفاءة ومتانة نظام التفتيش بالقسم، كما سيتم اعتماده من قبل جهة مستقلة معترف بها عالمياً خلال عام 2020.

مصادرات

وأوضحت الطنيجي، صادر قسم الرقابة البيئية والصحية 3311 منتجاً من المواد الاستهلاكية والتجميلية الغير قابلة للاستهلاك الآدمي ضمن 770 مخالفة رصدتها الإدارة العام الماضي، كما سجل قسم الرقابة الغذائية 328 مخالفة ووجه 887 إنذاراً للمنشآت الغذائية خلال العام الماضي، كما صادرت الإدارة 16 ألفاً و320 كيلوغراماً من المواد الغير صالحة للاستهلاك، حيث جرى إتلافها والتخلص منها بحسب الأنظمة المتبعة والتنسيق مع دائرة الخدمات العامة، وسجل قسم الرقابة البيطرية، 162 مخالفة ووجه 43 إنذاراً.

وأكدت الطنيجي، أن جميع المنشآت الغذائية ومحطات تحلية المياه في رأس الخيمة تخضع للرقابة المشددة والتي تشمل 33 مصنعا ومحطة، حيث استقبل مختبر البلدية 5963 عينة من الأغذية والمياه للكشف عنها قبل طرحها بالأسواق، وتم اكتشاف 469 عينة غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما أصدرت الإدارة 17109 بطاقات صحية للعاملين في المنشآت الغذائية والمطاعم.

تطوير

وأشارت إلى أن بلدية رأس الخيمة نفذت مشروع تطوير شامل لمبنى قسم المختبرات حسب متطلبات مواصفة ايزو 17025، وتم إضافة فحوصات جديدة لم تكن متوفرة سابقاً (متبقيات المبيدات، المعادن الثقيلة، الكحول، الإشعاع، فحوصات العسل الطبيعي، الفيتامينات، المضادات الحيوية)، ونجح القسم في اختبارات الكفاءة الدولية بنسبة 100%، كما تم اعتماد قائمة أسعار الفحوصات للمواد ذات الصلة بالصحة العامة الخاصة بقسم المختبرات، والاتفاق مع هيئة إدارة المخلفات بخصوص التخلص من المخلفات البيولوجية الناتجة عن أنشطة قسم المختبرات.

وكشفت الطنيجي، عن تطبيق إرفاق البطاقة التعريفية لجميع الذبائح التجارية بالمقاصب الآلية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تحتوي على البيانات الخاصة بالذبيحة المعروضة للبيع بالملاحم مثل (نوع الذبيحة والسلالة والمنشأ وتاريخ الذبح وتاريخ الصلاحية ودرجة حرارة الحفظ)، ضمن مشروع تحويل جميع مقاصب الإمارة إلى مقاصب آلية وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية والخليجية للحصول على شهادة الهاسب.

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أشارت شيماء الطنيجي إلى تطبيق برنامج «ذاد» الاتحادي، وتعزيز إجراءات المنافذ الحدودية، من خلال استخدام نظام طبي في إتمام إجراءات الشحنات الغذائية المستوردة عبر المنافذ الحدودية للإمارة، وتسهيل الإفراج عن الشحنات في مدة لا تتجاوز 60 دقيقة لإرساليات الحيوانات الحية و30 دقيقة للشحنات الغذائية بما لا يخل بالقوانين والمواصفات.