احتفاء بالوفود المشاركة بـ«أمن الخليج العربي 2»

أقامت اللجنة العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2 احتفالاً ترحيبياً للوفود المشاركة بحضور قادة ومسؤولي الفرق بهذا التمرين التعبوي الخليجي المشترك، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحّب اللواء عبد الله علي الغيثي، عضو اللجنة العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2، رئيس فريق القيادة والسيطرة، بقادة الفرق والوفود المشاركة، مؤكداً حرص اللجنة على توفير كل الاحتياجات اللازمة لجميع الفرق والمشاركين، وحرصها على إقامة مثل هذه الاحتفالات الوطنية المعبرة لتزداد المحبة والألفة بين الجميع، وتعزز الأجواء المجتمعية للمشاركين بما ينعكس على رفع الروح المعنوية.

وأعرب عن سعادته في هذا الاحتفال بلقاء الجميع على أرض الإمارات الخيّرة. (أبوظبي - البيان)