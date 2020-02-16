جامعة أم القيوين تشارك في مؤتمر التجديد العربي بإسبانيا

المصدر: أم القيوين - البيان

شاركت جامعة أم القيوين في أعمال المؤتمر الأول للمعهد العالمي للتجديد العربي في مدينة ملقا بإسبانيا في فبراير الجاري بحضور 100 مفكر ومثقف حول العالم، الذي تم فيه اختيار الدكتور جلال حاتم رئيساً لوحدة الدراسات الاقتصادية في المعهد.

وعرض الدكتور هيثم السامرائي، عميد كلية الإعلام، ورقة بحثه حول توظيف وسائل الإعلام التفاعلي في نشر وتجديد ثقافة التعايش الحضاري وقيم التسامح في العالم العربي.. الإمارات نموذجاً.

وأكد حاتم، الذي ترأس وفد الجامعة المشارك، أن الاقتصاد له دورٌ رئيسٌ وريادي في تجديد ودعم مسارات التجديد العربي في المشروعات الفكرية المختلفة، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات تسعى إلى بناء الإنسان العربي الجديد في مواجهة التحديات ونشر التسامح ونبذ الكراهية. وقال إن الجامعة، بعد تحقيقها الكثير من التقدم، تتطلع دائماً إلى المضي قُدُماً نحو مستقبل أفضل من خلال التواصل مع نظيراتها من المؤسسات الأكاديمية المحلية والإقليمية والعالمية.