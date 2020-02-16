موظفو «نيابة دبي» يتعرّفون على تصميم معرض «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي، رحلة لموظفيها إلى موقع إكسبو دبي 2020، بهدف الاطلاع على تصميم معرض إكسبو وأهم المرافق المصاحبة للحدث العالمي، والاستعداد للمشاركة في استقبال الابتكارات والفنون والثقافات من مختلف دول العالم تحقيقاً لشعار الحدث «تواصل العقول وصنع المستقبل» الذي يفتح أبواباً جديدة لدولة الإمارات للنمو والازدهار وإبهار العالم.

وتعرّف الموظفون خلال الرحلة الميدانية لموقع إكسبو 2020 على الأجنحة والمرفقات الرئيسية، ومنها جناح الإمارات الذي يعكس طابعاً عصرياً مبتكراً من وحي تراث الدولة المستضيفة للحدث الأضخم على مستوى العالم، حيث يجسد 3 مواضيع فرعية تعتبر من محركات التقدم الأساسية وتتمثل في الفرص والتنقل والاستدامة، ومن خلال الجولة الميدانية اطلع الموظفون على كيفية إدماج تلك المحاور الرئيسية عبر البنيان والمشاريع المختلفة المقامة على أرض منطقة إكسبو وتعكس تفاصيلها انطلاق محفل إبداعي يعد بمستقبل مشرق للأجيال القادمة.