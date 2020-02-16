1.2 مليون أرباح جمعية الصيادين بأم القيوين 2019

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين أن الجمعية حققت أرباحاً صافية عن عام 2019 بلغت مليوناً و216 ألف درهم بزيادة 13 % مقارنة بـ 961 ألف درهم عن عام 2018، كما أن الجمعية قررت توزيع كافة الأرباح عائداً على الصيادين، كما أن الجمعية تجد الدعم اللازم من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القيوين والذي يصب في صالح الصيادين ويحافظ على مهنة الصيد، مبيناً إنه تم اعتماد رفع قيمة الأرباح الموزعة على الصيادين إلى 85.88 % بدلاً من 73 %، بهدف تشجيعهم على مضاعفة تعاملاتهم مع الجمعية، كما إنه تم إطلاق خدمة الكترونية تمكن الصيادين من خلال الأجهزة الذكية متابعة تعاملاتهم ومعرفة نسبة أرباحهم بعد كل معاملة يجرونها، تتميز بدقة عالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاتحاد صباح امس، بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية الصيادين، وعدد من الصيادين الأعضاء وممثلين من وزارة الاقتصاد، حيث ناقش الاجتماع التقرير المالي لعام 2019، وبعض الاقتراحات والأفكار التي تعتزم الجمعية تنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما تم خلاله تبرئة ذمة الأعضاء السابقين.

إعفاء كبار المواطنين

وأوضح جاسم أنه تم إعفاء كبار المواطنين من رسوم إيجار مواقف القوارب في الموقع المخصص للجمعية بمنطقة لعطين والتي تبلغ 1000 درهم سنوياً، إضافة إلى تخصيص موقع في ميناء الميدان لإنشاء ورشة بحرية مصغرة لتصليح وتبديل زيوت محركات القوارب بالقرب من أصحابها بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الصيادين، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وبين أنه سوف يتم منح الصيادين بطاقات ذكية مجانا وتم تزويدها ببرنامج تمكن الصياد من تسهيل معاملاته مع إدارة الجمعية، والدخول إلى كافة الخدمات التي تقدمها الجمعية للصيادين، إضافة إلى رصد كافة تعاملاته معها من حيث إصدار فواتير الشراء ومعرفة أسعار معدات الصيد والجديد منها الذي تم تزويد قسم المبيعات به من قبل إدارة الجمعية.