«الشارقة للاتصال» حلقة وصل بين الباحثين ومقدمي الخدمات

المصدر: (الشارقة - البيان)

ينطلق ملتقى مراكز الاتصال في دورته الأولى، والتي ينظمها مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار «نحو تواصل فعال»، غداً بجلستين حواريتين وورشتين تفاعليتين تبحثان مستقبل مراكز الاتصال، وأبرز الأساليب الفعالة والمبتكرة لتطوير آلية عمل مراكز الاتصال والعاملين في هذا المجال.

وقال خالد النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال إن تنظيم ملتقى الشارقة لمراكز الاتصال يهدف إلى تبادل مختلف الخبرات مع العاملين في هذا المجال، كما أنه سيكون محطة تستعرض أبرز التقنيات وأفضل الممارسات المرتبطة بإدارة علاقات العملاء، كما أننا نسعى لأن تكون الفعالية حلقة وصل بين الباحثين ومقدمي الخدمات على كافة المستويات.