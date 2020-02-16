افتتاح مركز الذيد للحياة الفطرية غداً

المصدر: (الشارقة - البيان)

تفتتح هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة غداً، مركز الذيد للحياة الفطرية، لينضم إلى المشروعات الحيوية الرائدة في عالم السياحة البيئية التعليمية بالإمارة، التي تعمل عليها الهيئة. ويضم المركز المبتكر ثماني قاعات مختلفـة تتمثل في تجربـة تصفح الكتب وغرفـة الشـعر والقصيد وتجربـة الصحراء وتجربــة الجمال والحيوانات ومنطقة ورش عمـل الأطفـال وخيـام الصحـراء وأدوات وخيمة البدو والأعشاب والنباتات، حيث تـم تصميـم المركز ليتناسب مع جميع الأعمار من خلال ما يوفره من تقنيات تفاعلية شيقة تجعل من زيارة المركز تجربة لا تنسى.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «يأتي مركز الذيد للحياة الفطرية ضمن الاستراتيجية البيئية لإمارة الشارقة، وخطط التوسع في إنشاء مشاريع السياحة البيئية التعليمية، حيث يعد من المراكز المتخصصة التي تعرض صور الحياة البرية بأسلوب تفاعلي واقعي، من خلال رحلة توفر للزوار فرصة رائعة للتعرف على حياة الصحراء، واستكشاف الحياة الفطرية فيها».