«صحة» تنظّم مؤتمر طب الأشعة 20 الجاري

المصدر: (أبوظبي - وام)

تنظم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» المؤتمر العالمي التاسع لطب الأشعة يومي 20 و21 فبراير الجاري في أبوظبي.ويشارك في المؤتمر نخبة من اختصاصيي واستشاريي طب الأشعة من دولة الإمارات وعدد من دول العالم، لمناقشة المستجدات في علم الأشعة واستعراض آخر التطورات والتحديثات الخاصة بالجوانب العملية لجميع التخصصات الفرعية الرئيسية في الأشعة التشخيصية.

ويناقش الخبراء العالميون في مجال الأشعة السريرية من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، مجموعة واسعة من الموضوعات.