مجمع الشارقة للبحوث ينظّم ملتقى «الذكاء الاصطناعي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظّم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا ملتقى حوارياً حول «الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة» شارك فيه نخبة من العلماء والمتخصصين من الجامعات المرموقة في الدولة، وعدد من قادة الصناعة الذكية في المنطقة والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة لعدد من الدوائر الحكومية في الشارقة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات والجلسات الحوارية حول استشراف مستقبل البحوث والتطوير والابتكار ضمن رؤية شمولية أحدثتها تغيرات عالمية أبرزت ملامح ثورة صناعية رابعة بدت معالمها بتغيرات غير مسبوقة في حياة البشرية، وتعد التحولات الصناعية وطرق الإنتاج الحديثة من أهم التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم الحديث. كما تأتي هذه الجلسات بضوء استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.