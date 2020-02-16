«الخليج الطبية» ترتقي بأبحاث السرطانات المختلفة

المصدر: (عجمان ـ البيان )

تواصل جامعة الخليج الطبية في عجمان، مساعيها الحثيثة تطوير المنظومة الطبية، من خلال تطوير مجال البحث العلمي في مختلف الأمراض، لا سيما الأبحاث المعنية بإيجاد علاج لسرطانات القولون، والثدي، والرئة، وغيرها من الأمراض التي تستدعي تطوير مجالات البحوث العلمية.

وتعمل الجامعة على توسيع نطاق شراكاتها الطبية، من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية المتخصصة، والهيئات الطبية ذات الصلة، التي تضم حالياً كلاً من مستشفى الشيخ خليفة في رأس الخيمة، الذي يضم أحد المراكز الوطنية المتقدمة في علاج السرطان، وكلية الطب في جامعة سيول الوطنية في كوريا.

وأوضح الأستاذ الدكتور حسام حمدي مدير الجامعة أن تطوير مجال البحوث العلمية، ضرورة لإيجاد علاجات للأمراض المزمنة، لا سيما أمراض السرطان.