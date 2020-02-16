(الكل للشارقة والشارقة للكل) يقام بمشاركة 250 جوالاً

المصدر: ( الشارقة-البيان)

ضمن برنامج اللقاء الدولي التاسع والذي يقام تحت شعار (الكل للشارقة والشارقة للكل) قام 250 جوالاً من المشاركين في اللقاء بمغامرات في آثار منطقة مليحة التراثية.

ويأتي برنامج الزيارة الذي تستضيفه مفوضية كشافة الشارقة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة راعي الحركة الكشفية بالإمارة ضمن البرامج الرياضية والسياحية على حد سواء.

وتنقلوا من خلال البرنامج المعد بين تضاريسها وآثارها من الصحراء والجبال في مغامرات متنوعة بدأت برحلة البحث عن الكنز والتي امتلأت بالإثارة والتفكير والمغامرة في رحلة استمرت نحو الساعة حيث قام المشاركون بتسلم الرسائل وفك الشفرات حتى توصلوا إليه.

وتواصلت المغامرة لصعود جبال مليحة سيراً على الأقدام وأيضاً التدريب على مهارات الصعود باستخدام الحبال وانتقل المشاركون إلى التزلق على الرمال.