برعاية حمدان بن محمد.. انطلاق «الإمارات للسياسات العامة» غداً

المصدر: دبي ـ البيان

برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ينطلق غداً «منتدى الإمارات للسياسات العامة» في نسخته الرابعة، تحت شعار «الحكومة المرنة والاستعداد للمستقبل»، والذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ويستمر على مدار يومي 17 و18 فبراير 2020 في دبي.

ويمثل المنتدى بدورته الحالية منصة مثالية لمناقشة سبل استحداث سياسات مرنة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعداد حكومات جاهزة للمستقبل وقابلة للتكيف وفق رؤية مستقبلية واضحة.

يستقطب المنتدى صناع السياسات وأصحاب القرار والخبراء من دولة الإمارات والعالم لتبادل الرؤى والاستراتيجيات، إضافة إلى عقد شراكات لتعزيز التعاون وابتكار أفضل الحلول ومواجهة التحديات التي قد تواجه الحكومات في المستقبل.

وقال علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يشكل منتدى الإمارات للسياسات العامة 2020 منصة عالمية استطاعت أن تعزز حضوراً قوياً لها على مدى السنوات الماضية.

وتتميز دورة هذا العام بجدول أعمال غني بالمواضيع ذات الصلة باستعدادات الحكومات لمواجهة تحديات المستقبل». وأضاف: «سيناقش الخبراء وصناع السياسات والباحثون على مدار يومين أحدث التوجهات العالمية لاستشراف المستقبل».

وسيشهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى أبرزه، الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لـمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، وعبدالله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء، والدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسوني ليونغ، الرئيس التنفيذي لسيفل سيرفيس كوليج، المملكة المتحدة ودانيال جيرسون، رئيس التوظيف والإدارة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومارتن كافيتس مستشار الشؤون الرقمية في حكومة إستونيا، وعدد من قيادات الكلية.

6 محاور

تركز النسخة الرابعة من منتدى السياسات العامة على ستة محاور هي: «الحكومة المرنة ومقومات النجاح»، و«القوة الناعمة»، و«السعادة وجودة الحياة»، و«المرونة»، و«استشراف المستقبل»، و«مواكبة بيئة الأعمال الدولية».