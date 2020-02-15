حمدان بن محمد يحضر أفراح بن مجرن العامري بالعين والغرير والطاير بدبي

المصدر: وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي حفل الاستقبال الذى اقيم في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين عصر اليوم بمناسبة زفاف كل من سالم محمد صالح مجرن العامري الى كريمة السيد صالح بخيت طاسة العامري وسعيد محمد صالح مجرن العامري الى كريمة السيد صالح بخيت طاسة العامري وعبد الله محمد صالح مجرن العامري الى كريمة السيد مبارك محمد شعفوري العامري.

وقد بارك سمو ولي عهد دبي لقبيلة العامري أفراحها وهنأ المعاريس متمنيا لهم حياة اسرية سعيدة مظللة بالرفاه والبنين والاستقرار.

حضر الحفل عدد من الشيوخ ووجهاء وأبناء القبائل وأقارب وأهل المعاريس.

كما حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي حفل الاستقبال الذى أقامه معالي عبد العزيز بن عبد الله الغرير بمناسبة زفاف نجله عبد الله الى كريمة الدكتور طارق بن حميد الطاير.

حضر الحفل الذى اقيم فى نادي اليخوت فى دبي مساء اليوم عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار المسؤولين فى الدولة وأقارب العروسين.

وقد بارك سمو ولي عهد دبي لآل الغرير والطاير أفراحهم وهنأ العروسين بزفافهما الميمون متمنيا لهما حياة مستقرة مكللة بالسعادة والبنين.