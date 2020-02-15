بدء فترة تخفيض المخالفات المرورية في عجمان ‬غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

‫تبدأ القيادة العامة لشرطة عجمان غداً الأحد تطبيق المدة المحددة لتخفيض المخالفات المرورية وفق القرار الصادر بشأن التخفيض بنسبة 50% على جميع المخالفات المروية وإلغاء الحجز والنقاط المرورية، ويستمر لمدة شهر.‬

‫وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن التخفيض يشمل جميع المخالفات المرورية المرتكبة قبل تاريخ 31/1/2020، مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة، داعياً الجمهور إلى استغلال هذه الفرصة وسداد المخالفات المرورية عبر قنوات الدفع المختلفة، ومنها تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI، وتطبيق شرطة عجمان الذكي AJMAN POLICE، وأجهزة سهل الموزعة في مراكز الخدمة بإمارة عجمان. ‬

‫واضاف مدير إدارة المرور والدوريات أن قرار التخفيض جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة، ورفع نسبة رضا المتعاملين.