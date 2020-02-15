دبي تطلق أول دورية ذكية متصلة بشبكة الجيل الخامس 5G

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت القيادة العامة في شرطة دبي وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" عن إطلاقهما أول دورية ذكية متصلة بشبكة اتصالات للجيل الخامس 5G في الوطن العربي، والتي تتميز بقدرات تقنية وأمنية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومزودة بكاميرا فائقة الذكاء والدقة، علاوةً على تقنية التعرف على الوجوه، والمرتبطة بشكل مباشر بغرفة العمليات عن طريق شبكة الجيل الخامس.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي حرص القيادة العامة لشـرطة دبي على التعاون مع الهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة العامة، وقال "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع "اتصالات" وبالاستفادة من إمكاناتها وقدراتها الرقمية والتقنية، فإننا نعمل على تزويد الدوريات بأحدث الحلول الذكية والمرتكزة على شبكة الجيل الخامس، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للوصول إلى أعلى المعايير الأمنية في مدينة دبي، وبما يخدم التوجه الحكومي الاستراتيجي نحو التحول إلى المدينة الأسعد والأذكى في العالم، وإننا لنسعد بهذا التعاون الذي أثمر عن أول دوية ذكية من هذا النوع، وبما يمكننا من نقل البيانات بسرعات عالية."

ومن جانبه، قال عبد الله إبراهيم الأحمد نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الحكومية في "اتصالات"": نفخر اليوم بهذا التعاون مع شرطة دبي الذي ينسجم مع استراتيجيتنا الشاملة والمتمثلة بـ "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، حيث نتشـرف بتوظيف حلول ومزايا الجيل الخامس والتي يتقدمها زمن الاستجابة المنخفض والسـرعة القياسية لنقل البيانات، واستحداث فرص وحلول استثنائية في القطاع الأمني، لافتاً أن إطلاق الدورية الذكية المتصلة بشبكة 5G سيسهم بشكل كبير في تعزيز أمن المجتمع في دبي من خلال ربط كاميرات الدوريات ذات الوضوح العالي بغرفة العمليات بشكل تلقائي، عن طريق شبكة الجيل الخامس ذات السرعات الفائقة، بالإضافة إلى تقنية التعرف على الوجوه ذات الدقة العالية.

وينضم هذا الإعلان إلى قائمة الإنجازات المهمة التي أحرزتها شركة "اتصالات" في هذا الإطار، والتي عززت من ريادتها لأحدث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المنطقة، وكانت "اتصالات" قد أطلقت مشوار الجيل الخامس مبكراً منذ عام 2014 لتكون من أوائل مزودي الاتصالات في العالم في بدء تجارب الجيل الخامس بالتعاون مع الشركاء الدوليين، كما كانت في مايو 2018 أول شركة للاتصالات تطلق أول شبكة تجارية للجيل الخامس في منطقة الوطن العربي، كما تميزت "اتصالات" بتوفيرها لشبكة الجيل الخامس لأول عميل تجاري رئيسي في منطقة الوطن العربي ودول جنوب آسيا وهو المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي، حيث سيكون موقع المعرض أكثر الأماكن اتصالاً على وجه الأرض.