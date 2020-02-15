ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي

المصدر: وام

ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي الذي وافته المنية صباح اليوم.

وفيما بلي نص البيان: "بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .. صدق الله العظيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي الذي وافته المنية صباح اليوم ..وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا في منطقة الرأس بمدينة أم القيوين، نسأل الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته ..إنا لله وإنا إليه راجعون".