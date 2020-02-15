«دبي العطاء» تطلق 15برنامجاً تعليمياً عالمياً العام الجاري

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكد الدكتور طارق القرق المدير التنفيذي لدبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن المؤسسة تعتزم إطلاق 15 برنامجا تعليميا في عام 2020 في دول عدة، وسيكون من بينها دول تدخلها دبي العطاء لأول مرة.

وقال الدكتور طارق القرق لـ «البيان»، عقب انتهاء مسيرة من أجل التعليم، نظمتها المؤسسة أمس، في حديقة الخور بمشاركة الآلاف من أفراد المجتمع الإماراتي الذين مشوا لمسافة 3 كيلومترات، تضامناً مع الأطفال الذين يضطرون لقطع ذات المسافة كل يوم من أجل الوصول إلى المدرسة فقط: إن البرامج الجديدة التي تعتزم المؤسسة إطلاقها العام الجاري تستهدف الطفولة المبكرة والتعليم في حالات الطوارئ وغيرها من البرامج المبتكرة التي تتفرد بها دبي العطاء سنوياً.

وأشار إلى أن دبي العطاء التي انطلقت عام 2007 كانت تستهدف الوصول إلى مليون طفل، لكن بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستتمكن من الوصول إلى 20 مليونا في أكثر من 59 بلدا ناميا.

دعم

وأضاف أن «دبي العطاء» باتت تلعب دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع، وتعزيز التعلم مدى الحياة بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب التقني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.

مسيرة

من جانب آخر، استقطبت مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم، مشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات الذين استمتعوا بأنشطة عائلية وترفيهية مميزة في حديقة الخور صباح أمس، تضمنت عروض الفرق المتجولة، والموسيقى الحية، والرياضة وأكشاك الطعام.

وقال عبد الله أحمد الشحي، رئيس العمليات بدبي العطاء: «إنه لأمر مفرح حقاً أن نرى أشخاصا من مختلف الفئات العمرية مجتمعين بصوتٍ واحد لدعم ملايين الأطفال في البلدان النّامية ممّن يواجهون تحديات باستمرار في سعيهم للحصول على التعليم، أتوجه بالشكر مرة أخرى للشركاء، والرعاة، والمتطوعين، والداعمين وكذلك السلطات المحلية الذين يواصلون دعمهم لقضية التعليم النبيلة، ومن دون شك، سيساعدنا الدعم السخي والمستمر الذي نحصل عليه من المجتمع الإماراتي على تعزيز جهودنا لنصل إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب حول العالم».

وكانت شركة «شيفرون» الراعي الفضي هذا العام، في حين كانت شركة «إفكو» راعياً برونزياً و«مجموعة الطاير» و«الروضة الابتدائية» من أوائل المؤسسات التي حجزت مكاناً لها في المسيرة، مؤكّدتين مشاركة 1,200 موظف و857 طالباً على التوالي.

وتتضمن قائمة الشركاء الداعمين لدبي العطاء ضمن «المسيرة من أجل التعليم 2020» كلاً من «شبكة الإذاعة العربية»، وشركة دو للاتصالات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وشركة «هيلز للدعاية والإعلان»، ومجموعة «أي تي بي» الإعلامية، وشركة «جيه كيه 58» (JK58)، وهيئة الطرق والمواصلات، وموقع 800 tickets.

وانضم هذا العام أيضا كل من لطيفة وراشد، الشخصيتين الرسميتين لإكسبو 2020 دبي إلى «المسيرة من أجل التعليم»، حيث تبادلتا الابتسامات والمصافحات والصور مع الأطفال والأسر. بالإضافة إلى ذلك، رحب نيمو، شخصية كيدزانيا بالمشاركين وتفاعل معهم.

تضامن

ومن جانبها، قالت رنا عوض، مديرة المشاركة المجتمعية في دبي العطاء: «إنه لأمر رائع أن نرى الكثير من أولياء الأمور مع أطفالهم، وزملاء العمل والأصدقاء يشاركون في المسيرة من أجل التعليم تضامناً مع الأطفال الأقل حظاً في مناطق أخرى من العالم.

نحن سعداء جداً بأن هذه الفعالية لا تعزز الروابط بين الناس فحسب، بل الأكثر أهمية من ذلك تساعدنا على زيادة الوعي في المجتمع لتخفيف الأعباء التي يواجهها الكثير من الأطفال في رحلتهم إلى المدرسة وجعلها أكثر أمنا لهم».

وقال رمسون مبينغي، طالب في الهندسة المدنية من الكاميرون: «يسعدني للغاية أن أكون جزءا من مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم 2020.

هذه المبادرة تلهم حقاً المجتمع لرد الجميل ومساعدة الأطفال والشباب الذين يعيشون في ظروف صعبة في العديد من المناطق حول العالم. أتمنى أن تساهم هذه الالتفاتة الرمزية اليوم إلى تحقيق تغييرات إيجابية ودائمة بين الأطفال ومساعدتهم على التطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً».