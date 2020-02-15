التركيز على دور الابتكار في «مئوية الإمارات»

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة عمل ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار بعنوان (رؤى وأهداف الدولة للخمسين سنة القادمة ودور الابتكار في تحقيق مئوية الإمارات 2071) بمقر هيئة الشارقة للكتاب، اشتملت على العديد من المحاور التي قدمها المساعد أول أحمد عبد الله النقبي من الإدارة العامة للعمليات المركزية، مستعرضاً الجوانب المتعلقة بالابتكار، بما فيها الأجندة الوطنية، والتي تتضمن مؤشرات وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية، والملامح الأساسية لحكومة المستقبل.

بالإضافة إلى المهارات المتقدمة الأكثر أهمية للمستقبل، وأهم الممارسات في غرس ثقافة الإبداع في المؤسسات، والممارسات الرئيسة لضمان استمرارية تطوير المؤسسات، موضحاً أهمية الابتكار الذي يتوافق مع رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة بجعل دولة الإمارات وجهة عالمية للابتكار بحلول عام 2071، حيث لاقت الورشة إقبالاً كبيراً وتفاعلاً إيجابياً من قبل الحضور.

وجاء تنظيم الورشة انطلاقاً من حرص القيادة العامة بشرطة الشارقة، على المشاركة الدورية بهذه الفعاليات ودعمها، من خلال تقديم ابتكاراتها وأفكارها ليستفيد منها الزوار والمشاركون، سعياً لتحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.