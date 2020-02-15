طحنون بن محمد وعيسى وعمر بن زايد يحضرون أفراح الشامسي في العين

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سعود راشد حمد الشامسي بمناسبة زفاف نجليه سلطان وعبدالعزيز إلى كريمتي راشد سليمان حمد الشامسي، وذلك في مركز الأفراح بمنطقة زاخر في مدينة العين.

كما حضر الحفل معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن عيسى بن زايد آل نهيان، والشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.