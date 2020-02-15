300 وصفة طبية تم توصيلها لمنازل المرضى في 40 يوماً

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

قال الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي: إن خدمة توصيل الأدوية مجاناً للمنازل التي استهدفت في المرحلة الأولى كبار السن وأصحاب الهمم قامت بتوصيل 300 وصفة طبية للمرضى منذ إطلاق الخدمة في منتصف ديسمبر الماضي ولغاية 7 فبراير الجاري، أي بمعدل 7 طلبيات يومياً.

وأضاف: ما يميز المبادرة عن غيرها من المبادرات هو قيام صيدلي متخصص من إدارة الصيدلة بتسليم الأدوية للمرضى أو ذويهم وشرح كيفية استخدام الدواء، وأكد أن نسبة الخطأ في توصيل الوصفات الطبية هي صفر، وذلك لأن تحضير الوصفة يتم التدقيق عليها من قبل الصيدلي اكثر من مرة، للتأكد من مطابقتها لوصفة الطبيب، كما أن الصيدلي يقوم بتحضيرها في جو هادئ بعيدا عن المطالبات الأخرى.

وأوضح أن الخدمة والتي تعد الأولى من نوعها في تكاملها وأنظمتها الإلكترونية المتصلة بقاعدة البيانات والمعلومات في الهيئة وذلك من خلال «الصيدلية المتنقلة» التي دشنتها الهيئة وهي عبارة عن حافلة مجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات يرافقها صيدلي متخصص لتسليم الدواء وتقديم الاستشارات والإجابة عن أية استفسارات بجانب التوصيات والنصائح الطبية التي يقدمها الصيدلي حول استخدامات الأدوية وفاعليتها.

وقال: إن الخدمة بدأت بصيدليتين متنقلتين تحت عنوان «دوائي» ضمن خطة توسعية سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة لتغطية ربوع دبي كافة ومناطق أخرى من خلال مجموعة مجهزة من الحافلات.

وتستهدف هيئة الصحة بدبي من هذه الخدمة المتواصلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع كل من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والحالات المرضية الصعبة التي تحول ظروفها الصحية دون الوصول إلى صيدليات الهيئة لاستلام الدواء.

وذكر أن الصيدلية المتنقلة هي واحدة من حزمة المبادرات التي تنفذها الهيئة على مستوى الخدمات الدوائية والتي سبقتها «الصيدلية الذكية» في مستشفيات الهيئة وبعض من مراكز الرعاية الصحية الأولية.