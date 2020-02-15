انعقاد الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين الإمارات وألمانيا

المصدر: برلين - وام

عقدت أول من أمس في العاصمة الألمانية برلين الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين دولة الإمارات وألمانيا الاتحادية.

وترأس وفد الدولة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعن الجانب الألماني أندرياس ميشايلس وزير الدولة في وزارة الخارجية.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات، وثمّن الجانبان تنوع هذه العلاقات وتطورها متطلعين إلى تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. كما تناول الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور قرقاش أهمية هذه المشاورات في تعزيز التعاون الثنائي وتوضيح وجهات النظر وتبادل الآراء تجاه القضايا ذات الأولوية، مشيراً إلى أن نهج دولة الإمارات ومصداقيته محل تقدير ملموس لما يتصف به من قراءة واقعية للتطورات الإقليمية، كما أكد معاليه ضرورة استمرار التواصل السياسي عبر مثل هذه الاجتماعات لما لها من نتائج إيجابية في تعزيز التعاون السياسي، مشيراً إلى التقارب الكبير بين البلدين في الملفات الإقليمية والدولية.

تقدم

وأضاف قرقاش في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «مشاورات سياسية ناجحة في وزارة الخارجية الألمانية تناولت العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مواقف الإمارات العقلانية ومصداقيتها محل تقدير الأصدقاء والشركاء.

علاقاتنا مع ألمانيا تتقدم وبزخم إيجابي». من جانبه، ثمّن وزير الدولة الألماني العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات والتعاون المشترك في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معبراً عن تقدير بلاده الكبير لهذه العلاقة المتميزة.