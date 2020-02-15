مؤتمر الطاقة بالشارقة يستعرض «المدن الذكية»

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

استعرض مؤتمر الطاقة والمياه السنوي الخامس والمعرض المصاحب له، الذي اختتم فعالياته في الشارقة أول من أمس، ونظمه على مدار 3 أيام مركز الليم للمعرفة، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، وبمشاركة 650 من المتخصصين والخبراء وممثلي 17 دولة.

وتم خلاله عرض 25 ورقة عمل، استعرض الفرص والتحديات التي يشهدها قطاع الطاقة في العالم والناتجة عن التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة والتحول في الطاقة، وأهمية تضافر الجهود لتطوير السياسات والتشريعات والحوكمة، وتحقيق التكامل بين جميع شرائح قطاع الطاقة، وإتاحة فرص جديدة للتعاون بين القطاعات التجارية والفنية، وأهمية تعزيز تبادل الأفكار والخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات.

كما تناول المؤتمر دور المطورين العقاريين في التوسع وإنشاء المدن الذكية، وتخفيف الانبعاثات الكربونية، وخلق فرص عمل جديدة وتحديد أولوياتها المستقبلية، وتسهيل وتشجيع تبادل المعلومات التقنية والفنية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه، وتبني عدد من السياسات والبرامج لتعزيز الوسائل، والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق تقدم في قطاع الطاقة والمياه ونشاطات البحث والتطوير في هذه القطاعات الحيوية لتلبية الطلب المتزايد عليها من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والتنمية.