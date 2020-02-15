القوات المسلّحة تواصل استعداداتها لـ«حصن الاتحاد7»

المصدر: أم القيوين - وام

تواصل القوات المسلحة متابعة تحضيراتها واستعداداتها النهائية مع بدء العد التنازلي لانطلاقة النسخة السابعة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 7» التي تستضيفها إمارة أم القيوين في منطقة الكورنيش يوم 21 فبراير الجاري.

يهدف هذا الحدث الكبير إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفانٍ ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة، ما جعل منها درعاً واقية للوطن، تحمي مكتسباته، وتعزز التنمية المستدامة، وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

ونبهت القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية بمنطقة الكورنيش بأم القيوين وما حولها، نظراً لاستعدادات العروض والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة.

ويجسد العرض العسكري الشجاعة والتفاني والمهنية العالية التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة، ويشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور، التي يأتي من ضمنها التدريبات العسكرية المشتركة لمختلف تشكيلات القوات المسلحة الإماراتية، بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها، إلى جانب تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية، حيث تعكس هذه الفعاليات صورة واقعية للقدرات والإمكانيات القتالية لقواتنا المسلحة في التعامل مع معضلات الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

وينفذ «حصن الاتحاد 7» وحدات رئيسة من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية.

ووجهت اللجنة المنظمة للعرض العسكري دعوة عامة ومفتوحة للجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل المقدام حامي حمى الوطن وأمنه ومكتسباته وإظهار مدى التلاحم بين قواتنا المسلحة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

ودعت إلى أهمية التزام الجمهور الكريم بالتعليمات الخاصة بحضور الحدث والاطلاع على خريطة الوصول إلى العرض العسكري «حصن الاتحاد 7»، واتباع المسارات المحددة للوصول إلى مواقف السيارات المخصصة للجمهور في منطقة الكورنيش.

وأشارت إلى أن الجمهور الكريم سيتمكن من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث في منطقة الكورنيش، وعبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسية.

وشددت على أهمية عدم الاقتراب أو التجمهر عند المناطق العسكرية المحظورة المبينة على الخريطة، لافتة إلى أنه يمكن تحميل الخريطة والتعرف على جميع تفاصيل الفعالية من خلال الموقع الإلكتروني www.unionfortress.ae.