استعراض العمل باستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه

المصدر: دبي - البيان

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبد الله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

كما حضر الجلسة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، وعبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها تقدم سير العمل في برامج استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، وخصوصاً مساهمة التبريد المركزي للمناطق في كفاءة الطاقة في دبي، ومواءمة معايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، وبرامج بنك الإمارات للوظائف، وتطوير الكفاءات الإماراتية في المؤسسات والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس.

وقال معالي سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، يقوم المجلس على تحقيق أهداف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه 30% بحلول 2030».

وقال أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: ناقش الاجتماع بنك الإمارات للتوظيف وتشجيع المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس على نشر الشواغر المستقبلية عبر موقع بنك الإمارات للتوظيف.