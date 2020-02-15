شرطة دبي تطلق ملتقى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي-البيان

نظمت الإدارة العامة للدعم اللوجستي في القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فعاليات الملتقى الأول لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود لبحث سبل التعاون المشترك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناقصات والمشاريع التي تناسب أعمالها وخدماتها.

وافتتح عبد الله ميران مدير إدارة العقود والمشتريات في الإدارة العامة للدعم اللوجستي فعاليات الملتقى، بحضور رأفت رضوان مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعقيد علي سبت مدير إدارة الهندسة والصيانة، والمقدم مروان بن حميدان رئيس قسم المناقصات والعقود، والمقدم عبد المجيد المرزوقي رئيس قسم الاحتياجات العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والسيد عبد القادر العوضي مدير العلاقات العامة في شركة سلوشنز، وعدد من مدراء وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كلمة الافتتاح

وألقى عبد الله ميران كلمة افتتاح الملتقى نيابة عن اللواء عبد الله حسين خان مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، رحب خلالها بحضور الملتقى الأول لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التعاون والتواصل مع كافة الشركات ومناقشة احتياجاتها وسبل التعاون المشترك معها.

وأشار ابن ميران إلى أن الهدف من الملتقى هو بحث التعامل والتعاون مع الشركات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معلناً عن إطلاق شرطة دبي لـ 4 مبادرات خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، الأولى تتمثل في تخصيص مناقصات قيمتها أقل من 250 ألف درهم لهذه الشركات، أما المبادرة الثانية فتتمثل في الإعفاء من الضمان البنكي.

وبين أن المبادرة الثالثة تتمثل في إنشاء بريد إلكتروني خاص للتواصل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما المبادرة الرابعة فتتمثل في إعطاء أفضلية للشركات الخاصة الصغيرة في المناقصات التي يتراوح هامش الأسعار المقدمة والمعروضة فيها 10%.

الجلسة النقاشية

وبعد الكلمة الافتتاحية، انطلقت فعاليات الجلسة الحوارية والنقاشية مع مديري وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ترأسها عبد الله ميران بحضور رأفت مروان، والمقدم مروان بن حميدان، وعبد القادر العوضي، حيث ناقش المشاركون المناقصات الخاصة بشرطة دبي، وطرق التقديم عليها.