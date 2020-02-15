تخريج الدورة 29 لبرنامج التعددية الثقافية

المصدر: ‏ (دندي - وام)

احتفلت كلية آل مكتوم للتعليم العالي في دندي بتخريج الدورة 29 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة «برنامج التدريب الأكاديمي»، الذي شاركت فيه 59 طالبة من 13 جامعة وجهة من الإمارات وماليزيا ومصر، وذلك برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

حضر الاحتفال - الذي أقيم في قاعة ماريوت في وسط مدينة دندي باسكتلندا - اللورد بروفوست إيان بورتويك، عمدة مدينة دندي وميرزا الصايغ، رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واللورد الدر، مستشار الكلية، ومديرو الجامعات المشاركة.

وتمثل الطالبات الخريجات جامعات الإمارات وأبوظبي والجامعة الأمريكية بالشارقة والجامعة البريطانية في دبي وجامعة الشارقة وجامعة زايد وجامعة الفجيرة وكليات التقنية العليا وجامعة الوصل وكلية الشرطة بأبوظبي وشركة إينوك وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وجامعة المالايا الماليزية.

وقال الدكتور أبو بكر جابر، مدير الكلية، إن برنامج الدورة جاء شاملاً من ناحية الموضوعات التي تناولها وكفاءة الأساتذة المحاضرين الذين كانوا على أعلى مستوى في تخصصاتهم، مشيراً إلى أن محتوى برنامج التدريب الأكاديمي للدورة الشتوية كان على أعلى مستوى من الجودة.