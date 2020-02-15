تخريج ثلاث دورات بشرطة أبوظبي في أمن المطارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذ معهد تدريب أمن المنافذ بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي ثلاث دورات تخصصية أمنية في المطارات.

وحضر حفل التخريج العقيد سالم سعيد العامري، النائب للشؤون الإدارية لمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، مؤكداً أهمية الدورات في تأهيل المنتسبين ضمن استراتيجية القيادة التطويرية بما يواكب التطورات والمستجدات الراهنة في مجال العمل الشرطي والأمني.

وركزت الدورات على كيفية تحديد خصائص الشخصية الإنسانية وسماتها، وكيفية الرد على شكاوى واستفسارات الجمهور بأسلوب حضاري.