«مرشدات الشارقة» يشاركن في «اغرس باختيارك»

المصدر: (الشارقة - وام)

نظمت «مفوضية مرشدات الشارقة» بالتعاون مع بلدية الشارقة دورة جديدة من مبادرة «اغرس باختيارك»، وذلك بمقر المفوضية بالشارقة تماشياً مع جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة الممارسات الصديقة للبيئة بين أفراد المجتمع وبالتزامن مع «أسبوع التشجير في دولة الإمارات العربية المتحدة».

شاركت في المبادرة 30 من الفتيات الزهرات والمرشدات إلى جانب 97 طالبة من مختلف مدارس الشارقة، بهدف تعزيز وعيهن بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها، من خلال تشجيعهن على اتباع أنماط حياة تسهم في الحفاظ على البيئة، مثل غرس الشتلات وإعادة تدوير المواد المستخدمة.

وغرست المشاركات أنواعاً مختلفة من شتلات الأشجار في مقر المفوضية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الشجيرات التي غرست سابقاً ضمن الدورات السابقة من مبادرة «اغرس باختيارك»، ثم شاركن في ورشتي عمل لتعلم تصميم حقائب التسوق الصديقة للبيئة عوضاً عن الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل العضوي التي تلوث الطبيعة. وزرع المشاركون 100 شتلة من الأصناف المحلية منها اللبان والسدر والغاف والسمر، إضافة إلى 100 شجرة نخيل زرعت بجانب بيت المشتل في مبنى مفوضية مرشدات الشارقة.