«طرق دبي» تستحدث فئة إسعاد أصحاب الهمم بجائزة البحث العلمي

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الدورة السابعة من جائزتها للبحث العلمي تحت شعار «أبحاث اليوم لغد مشرق»، وهي جائزة تطلق كل عامين يرعاها معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، بهدف توفير أسس ومقومات نشر وتعزيز ثقافة البحث العلمي بين الموظفين، وتشجع على القيام بأبحاث تخدم الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة، استحدثت في هذه الدورة فئة بحوث إسعاد أصحاب الهمم دعماً لهذه الفئة ومدى أهميتها في المجتمع بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركين.

وأكدت الهيئة أن الجائزة بلغت مرحلة النضج في دوراتها الست الماضية من حيث المعايير ونتائج تقييم الطلبات التي اعتمدت بالدرجة الأولى على جودة البحث.

وأنها تحرص على تعزيز مفهوم الابتكار وإدارة المعرفة، من خلال تطوير أساليب البحث العلمي، وتحفيز عقول الموظفين على إبراز قدراتهم عبر ورش عمل وتدريب مع الجامعات المرموقة، موضحة أن تقييم البحوث يتم من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من أعضاء جامعات ومؤسسات أكاديمية ومهنيين مختصين في مجالات وفئات الجائزة.

وأشارت إلى أنه تم استحداث فئة جديدة تتعلق ببحوث إسعاد أصحاب الهمم، وهي الشريحة التي توليها جّل اهتمامها، إلى جانب فئة «البحث العام» في مجالات عمل الهيئة، وفئة الباحث الناشئ والتي تحفز الجيل الشبابي للمشاركة وخوض غمار البحوث، وفئة بحوث استشراف المستقبل، والبحوث المنشورة.