20 مليون مستفيد من مبادرات دبي العطاء بنهاية العام

المصدر: دبي -عماد عبد الحميدتصوير- اكسافير ويلسون

ساهمت دبي العطاء إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" في إيصال التعليم الى 19 مليون طفل وشاب في 65 دولة منذ اطلاقها عام 2007 ولنهاية عام 2019.

وتوقع الدكتور طارق القرق المدير التنفيذي لدبي العطاء ان يصل عدد المستفيدين من المبادرة في نهاية عام 2020 الى 20 مليون طفل في الدول النامية .

واوضح ان عدد البرامج التعليمية التي تنفذها دبي العطاء بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين يزيد على 180 برنامج لافتًا الى ان المبادرة كانت تهدف عند اطلاقها إلى الوصول الى مليون طفل وهي الان تتخطى حاجز الـ 20 مليونا.

وقال: على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية، قامت دبي العطاء بتصميم برامج قائمة على الأدلة، أو تُسهم في قاعدة الأدلة، حيث قمنا بالتعمق وصولاً إلى جوهر القضية، آخذين دوراً ريادياً في التعامل مع العقبات الخفية التي تعترض طريق التعليم مثل عدم وجود مرافق صحية تراعي الفوارق بين الجنسين أو التغذية السليمة للطالب أو الصحة المدرسية.