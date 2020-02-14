بدء التسجيل في مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

بدأت عملية التسجيل في مسيرة دبي العطاء احدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أجل التعليم في حديقة الخور دبي بمشي مسافة 3 كيلومترات تضامنا مع ملايين الاطفال والشباب في البلدان النامية ممن يقطعون مسافات طويله ليحصلوا على حقهم الأساسي في التعليم.

وتبلغ قيمة رسم التسجيل 35 درهمًا تبرعًا لدبي العطاء لدعم برامجها التعليمية حول العالم والدخول مجانا للأطفال تحت سن الـ ٥ سنوات

وقد شهدت المسيرة الرمزية ترسيخًا دائما لروح العطاء والخير في الامارات ، وفقا للدكتور. طارق محمد القرق المدير التنفيذي لدبي العطاء.